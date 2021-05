PSD considera que apoios do Governo Regional são fundamentais para actividade económica em Machico

Norberto Ribeiro, candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Machico, destacou esta manhã os apoios do Governo Regional à actividade económica e a sua importância para o pequeno comércio. O candidato esteve juntamente com o grupo parlamentar do PSD no hotel Costa Linda, no Porto da Cruz.

“Se, por um lado, a câmara municipal não esteve à altura de responder às necessidades sentidas pela sociedade civil e comércio no concelho de Machico, por outro lado, sentimos da parte do Governo Regional uma preocupação crescente para implementar um conjunto de medidas com vista à manutenção dos postos de trabalho, à manutenção da atividade do comércio no concelho Machico e à preservação da vida”, disse Norberto Ribeiro.

De acordo com o candidato, graças a este esforço que foi feito por parte do orçamento regional, foi possível colocar no terreno vários planos de ajuda para apoiar as micro e pequenas empresas, que constituem cerca de 95% do tecido empresarial da Região, dando como exemplo a diminuição da taxa de IRC, que tem sido fundamental para uma maior liquidez das empresas e para a manutenção dos postos de trabalho.

Entre os apoios dados às empresas, o candidato social-democrata destacou a implementação do programa Mep-RAM Covid, "apoio a fundo perdido, que constitui uma ferramenta importante para a manutenção dos postos de trabalho e para liquidez do pequeno comércio".

“Com uma simples candidatura no registo do portal 'Simplifica', os comerciantes poderão apresentar a sua candidatura on-line, com a apresentação dos documentos solicitados e sem burocracias”, explicou.

“Actualmente, o tempo é de retoma e o sector do turismo assume uma importância fulcral nessa retoma”, realçou, sublinhando que “o aumento de chegada de turistas, o aumento do interesse dos operadores turísticos, a procura crescente do destino Madeira, com especial relevância para concelho de Machico, constitui um desafio que a câmara municipal tem de complementar”. Lamentou, contudo, que, até agora não tenha demonstrado ter essa capacidade.