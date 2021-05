Tiago Li e Gonçalo Gomes fazem história no circuito mundial

A Madeira está em destaque no Circuito Mundial de Jovens de ténis de mesa que se está a disputar na capital da Tunísia, Tunes.

Naquela que é a segunda etapa do WTT Youth Contender da Tunísia 2021, um novo formato do circuito mundial de jovens, da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF)., que inclui vários escalões, Tiago Li (CD São Roque) e Gonçalo Gomes (CD 1.º de Maio) são as 'estrelas' madeirenses em foco.

Os dois jovens atletas, a competir no escalão de sub-19 tiveram sortes distintas na prova de singulares - com Tiago a garantir um lugar no mapa final, onde veio a perder hoje nos oitavos-de-final, e Gonçalo a ficar-se pela fase de grupos - mas estão a brilhar na prova de pares.

A dupla 100% madeirense carimbou o passaporte para as meias-finais da prova, garantindo para já um lugar no pódio da competição, feito que poderá mesmo ser único no ténis de mesa regional.

Tiago Li/Gonçalo Gomes procuram hoje fazer nova história para a modalidade, não só no panorama nacional como regional. Frente ao par Filip DelincaK/Adam Klajer,da Eslováquia, os atletas em representação da selecção lusa, e orientados pelo técnico Rúben Canteiro (treinador do CD 1. de Maio), procuram um lugar na final da competição, podendo assim aspirar ao título na etapa mundial.