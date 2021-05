Teatro Bolo do Caco aposta em nova radionovela

'Os Mistérios do Funchal' é o nome da nova radionovela da Associação Teatro Bolo do Caco, numa parceria da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Rádio 88.8 JMFM, Imprensa Académica e Museu Vicente. No dia 26 de Maio, há estreia no canal de YouTube do Teatro Municipal Baltazar Dias.

"As radionovelas foram um dos conteúdos com maior audiência nas rádios nacionais. Em pandemia, esta viagem ao passado, permite manter activo o teatro e a cultura, sendo estes objectivos do Município do Funchal", refere nota do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta radionovela é constituída por nove episódios gravados em áudio por um grupo de atores e outros profissionais das artes que dão voz às personagens desta trama. Cada episódio terá entre 12 a 15 minutos, e será lançado um por semana, entre Maio e Julho.

À semelhança do enredo “A Mão de Sangue”, “Os Mistérios do Funchal” será transmitido na rádio 88.8 JM/FM aos sábados, pelas 11 horas e no canal de YouTube do Teatro Municipal Baltazar Dias às quartas-feiras, pelas 19 horas..

"Esta narrativa sonora relata a história de uma jovem, Margarida, levada pelos acasos do amor ao confronto com o crime e o mistério, que espreitam em toda a parte, e entre os quais se descobre enredada qual teia de aranha. A jovem é perseguida pela maldade de um homem, J. D., cuja perfídia se avilta quando ao seu lado acha uma mulher ainda mais malvada", conta a nota enviada à imprensa.