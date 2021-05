Orquestra Clássica da Madeira regressa ao Baltazar Dias

O Quinteto de Sopros Atlântida, constituído por cinco instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira vai estar em concerto, na próxima quarta-feira, pelas 20 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Beethoven, Haydn, Grieg, Medaglia e Baptista são as obras escolhidas para, escreve a OCM através de comunicado, "uma rica conjugação de obras num formato de câmara de especial sonoridade".

Na flauta transversal, estará Pedro Camacho, no oboé, Louise Whipham, no clarinete, José Barros, no fagote, Manuel Balbino e na trompa, Ruben Silva.

"Um concerto a não perder, com uma proposta artística que nos faz felizes e permite-nos retribuir, também, com felicidade. De salientar que na missão que nos orienta na responsabilidade de formar, os alunos de todas as áreas formativas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, têm, mediante a apresentação do cartão e disponibilidade da sala, acesso gratuito", escreve ainda a organização.

Os bilhetes custam entre 5 e 10 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.

PROGRAMA:

Ludwig van Beethoven [1770-1827], arr. Franz Vester - Adagio e Allegro “für die Spieluhr”

Joseph Haydn [1732-1809], arr. Harold Perry - Divertimento

Edward Grieg [1843-1907], arr. Roy Thackray - Morning (da suite “Peer Gynt”)

Júlio Medaglia (n. 1938) - Suite Popular Brasileira

Raphael Baptista [1962-1995] - Instantâneos Folclóricos

MÚSICOS:

Pedro Camacho. Flauta

Louise Whipham. Oboé

José Barros. Clarinete

Manuel Balbino. Fagote

Rúben Silva. Trompa