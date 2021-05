Funchal acolhe Concurso Municípios do Ano 2021

O Funchal será o organizador do Concurso Municípios do Ano 2021. A cerimónia irá decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias, a 8 de Novembro deste ano.

"É uma oportunidade de reunir todos as autarquias na cidade do Funchal, também dando esse sinal de retoma da actividade económica e turística da nossa cidade, procurando acolher os melhores projectos para poder seleccionar um que será o sucessor do Funchal, que foi o Município do ano 2020, reconhecido pelos seus pares devido ao projecto de cidade acessível", reconheceu Miguel Silva Gouveia.