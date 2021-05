Miguel Brito defende mais orçamento da Câmara Municipal para os Bombeiros do Porto Santo

O candidato socialista à Câmara do Porto Santo considera que a autarquia deveria conferir um orçamento maior para os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, por forma a suprir as necessidades operacionais da entidade.

Foi no âmbito do roteiro 'Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados' que Miguel Brito visitou o quartel dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, acompanhado pelo presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

Miguel Brito salientou que “o corpo de Bombeiros possui um papel crucial no socorro à população, tanto a ajudar os cidadãos, como os seus bens. Numa ilha que tem oscilações de mobilidade de pessoas, especialmente no Verão, convém vincar bem o papel fundamental que estes profissionais assumem”.

“Precisamos vincar bem na comunidade porto-santense a identidade e a história dos bombeiros, assim como, atender à valorização da profissão num território insular, onde a proximidade às vítimas a quem se presta socorro, se traduz, também, em grande desgaste emocional, porque as pessoas se conhecem todas e vivem próximas”, concluiu.