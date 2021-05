Investimento de 50 mil euros para parque infantil no Porto Santo

Conforme o DIÁRIO já havia avançado na edição impressa de hoje, dia 25 de Maio, a vice-presidência do Governo Regional assinou, esta manhã, um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal do Porto Santo para concretizar o projecto de construção de um parque infantil, no sítio do Campo de Cima.

O projecto é apoiado pelo Orçamento Participativo da Região (OPRAM) e compreende um investimento superior a 50 mil euros.

Segundo, Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, este projecto vem "dotar uma zona, que hoje é um pequeno jardim, de uma infraestrutura de apoio social e a juventude, no sentido de serem instalados equipamentos de lazer, de actividade física e desportiva e de manutenção ao ar livre".

A empreitada avança em Setembro deste ano.