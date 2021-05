Mais duas escolas do Funchal e uma de Câmara de Lobos com casos de covid-19

Esta sexta-feira, há mais três casos de covid-19 em outras tantas escolas, duas do concelho do Funchal e uma de Câmara de Lobos, deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

No Colégio do Infante D. Henrique, U«um aluno testou positivo, levando a que a sua turma, com 17 elementos, bem como um docente, passam ao regime de aulas não presenciais.

O mesmo acontece com uma turma da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), em Câmara de Lobos, onde após um aluno ter testado positivo, a sua turma, com 13 alunos, fica com aulas à distância.

O terceiro caso reportado esta sexta-feira, afecta o infantário Auxílio Maternal do Funchal, onde um criança acusou positivo no teste, fazendo com que os seus colegas, a educadora e duas auxiliares fiquem em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

A SRE nota ainda que na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof. Eleutério de Aguiar, "devido a contacto de um aluno com um caso positivo, fora do contexto escolar, uma turma (21 alunos) está em regime de aulas não presencial".