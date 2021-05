RIR e Roberto Vieira contra obras "indesejadas pelos moradores" no Bairro da Nazaré

O deputado municipal Roberto Vieira, num comunicado enviado à comunicação social, afirma que tanto ele como o partido RIR estão contra as obras "indesejadas pelos moradores do Bairro da Nazaré".

Em causa está uma intervenção urbanística na Avenida do Colégio Militar que, de acordo com Roberto Vieira, "levará a constragimento do do trânsito local e outras consequências graves, como prejudicar os comerciantes locais, uma vez que a livre circulação automóvel será posta em causa, o estacionamento dificultado, havendo um aumento de circulação, noutras ruas do bairro, aumentando assim a poluição quer do ar, quer sonora, prejudicando assim a qualidade de vida dos moradores".

Está já criado um abaixo-assinado que conta com centenas de assinaturas, contra a realização destas obras.