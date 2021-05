“As nossas promessas para a Ponta do Sol serão para cumprir”, garante Gualberto Fernandes

“A Esquadra da PSP da Ponta do Sol é apenas um dos muitos exemplos que denunciam a inércia, a incapacidade e a falta de verdade que caraterizam o atual Executivo Municipal e é contra essa falta de compromisso e de verdade que nós, PSD, nos manifestamos, em nome de uma população que merece mais” afirmou, hoje, o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Gualberto Fernandes, numa iniciativa onde deixou a garantia de que apenas irá prometer o que for capaz de cumprir, ao contrário de outros que apenas iludem os Ponta-Solenses.

“Nós, PSD, só prometemos aquilo que vamos realizar e se formos executivo, neste concelho, só teremos uma palavra”, reforçou, na ocasião, o candidato, sublinhando que a população da Ponta do Sol “não merece nem gosta de ser enganada e tem de saber com o que pode contar”.

Gualberto Fernandes que, na ocasião, lembrou que este processo, um dos muitos adiados por responsabilidade exclusiva da autarquia, já se arrasta desde 2018, altura em que a Presidente da Câmara veio a público afirmar que teria o problema resolvido “numa hora”. “Em 2020, foi a Lisboa apresentar novo projecto, com nova localização e voltou a garantir que o problema estava resolvido e a verdade é que estamos em 2021 e a situação mantém-se igual, sem qualquer evolução ou solução para esta Esquadra”, disse.

Evidenciando que a actual Esquadra não tem condições dignas ao serviço público que presta, o candidato pela coligação PSD/CDS “Sempre pela Ponta do Sol” diz mesmo que o programa eleitoral que foi apresentado pelo PS em 2017 “não está cumprido” e que é esta falta de verdade que importa combater, garantindo que a sua candidatura visa, precisamente, respeitar a palavra dada aos Ponta-Solenses, dizer a verdade e resolver os problemas que afetam o concelho, preparando-o para o futuro.

“Hoje garanto que se formos eleitos nas próximas Eleições esta Esquadra será uma realidade no nosso mandato e nós, PSD, quando prometemos, cumprimos”, rematou.