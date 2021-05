Madalena do Mar acolhe Duatlo Super-Sprint da Ponta do Sol

O Duatlo Super-Sprint da Ponta do Sol realiza-se na freguesia da Madalena do Mar, no próximo dia 29 de Maio.

As inscrições para a próxima prova do Campeonato Regional de Triatlo terminam no dia de hoje, segunda-feira, e realizam-se através do link de inscrição presente no site oficial da Associação Regional de Triatlo da Madeira.

Até à data conta-se meia centena de atletas inscritos e a Associação Regional de Triatlo da Madeira espera alcançar muito mais, "para disfrutar desta belíssima prova de Duatlo".