Edgar Silva expõe "situações da precariedade laboral no turismo"

No âmbito de uma iniciativa política regional sobre trabalhadores e turismo, realizada esta manhã, junto ao hotel Pestana Casino Park, a CDU denunciou "situações da precariedade laboral no turismo".

A dita retoma turística na Madeira e no Porto Santo está a ser projectada na base da intensificação da mais brutal exploração dos trabalhadores. Um dos exemplos mais nítidos é o caso do Grupo Pestana onde, através do recurso intensivo às trabalhadoras da SERLIMA, e de outras empresas prestadoras de serviços, nem o teste covid é garantido. As situações da precariedade laboral no turismo e no sector hoteleiro, a desigualdade de salário para a realização de trabalho igual e os horários de trabalho desregulados, são problemas que conhecem agora novos agravamentos. Edgar Silva, Coordenador Regional da CDU.

O coordenador regional, alegou ainda que "na hotelaria na Região multiplicam-se agora as situações de violação dos direitos laborais. Para além da precariedade e do recurso às formas de mão de obra escrava na hotelaria, surgem casos de crescente desemprego e, sobretudo, de salários em atraso".

Perante o actual cenário da economia regional, a "CDU critica o Governo Regional da Madeira por nada fazer para combater a degradação das condições de trabalho no sector do turismo. O Governo Regional é totalmente subserviente aos patrões dos grupos hoteleiros que na Madeira e no Porto Santo usam e abusam sistematicamente da mão de obra escrava".