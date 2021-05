Ciclovia na Monumental não vai congestionar o trânsito, diz Miguel Silva Gouveia

Quando confrontado, no ‘Debate da Semana da TSF-Madeira, com a necessidade, ou não, da construção de mais uma ciclovia na cidade do Funchal, o presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, diz, simplesmente, que “concordo com a ciclovia.”

Ainda assim, “aquilo que estamos a falar não é somente uma ciclovia, é um projecto de 1,2 milhões de euros”, que “para candidatar tivemos de ter um plano de acção para a mobilidade urbana sustentável.”

Na verdade, nem uma ciclovia é. Será, segundo Miguel Silva Gouveia, “uma ecovia, que não é para ser utilizado somente por bicicletas, mas por todos os veículos de mobilidade suave”, e que será, apenas, um troço do projecto final.

A maior parte do investimento, explica, “estende-se por 2,5 quilómetros” e diz respeito a “mais de 100 intervenções ao nível de requalificação dos passeios, com passadeiras sobrelevados, com aumento de passeios.”

Para o autarca, a obra é justificada pela “necessidade de adequar as cidades à mobilidade urbana sustentável.” Já Pedro Coelho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, contesta: “Querer fazer do Funchal uma cópia de Amesterdão não funcionará, nem está a funcionar.” É da opinião que esta adaptação gerará mais estrangulamento no trânsito, e “os empresários já se estão a manifestar”, em particular aqueles ligados ao turismo.

Miguel Silva Gouveia contrapõe:

Acho que não vai estrangular o trânsito e acho que daqui a dois meses, quando a obra estiver concluída e os funchalenses tiverem oportunidade de lá passar, vão voltar a encontrar aquele espaço como um espaço de referência. Miguel Silva Gouveia, presidente da CM Funchal



Atesta que “já percebi que este vai ser um dos temas fortes da campanha do PSD à Câmara do Funchal, querendo tirar proveito de um assunto que há quatro anos aparentemente merecia a concordância de todos.” Lembra que, “foi o PSD o primeiro a construir uma ciclovia” e questiona: “Na altura havia ciclistas?”. Afirma que “hoje há mais”.

Acusa, ainda, o PSD de criar ‘desinformação’: Tenho explicado aos hoteleiros que nenhuma das docas de acostagem dos autocarros de turismo será suprimida. Parece que também há alguma desinformação, provavelmente a contento da estratégia do PSD para o Funchal, de criar desinformação junto dos hoteleiros.”

