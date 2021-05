Macau realizou quase dois milhões de testes em 2020

Macau realizou quase dois milhões de testes de ácido nucleico nos hospitais e nos estabelecimentos de cuidados de saúde primários em 2020, foi hoje anunciado.

No total, em Macau, com uma população de cerca de 682.500 habitantes, "foram fornecidos 1.909.000 serviços de teste de ácido nucleico", divulgaram os Serviços de Estatística e Censos, em comunicado.

As autoridades indicaram também que no ano passado havia no território "1.789 médicos (-1,1%, face a 2019) e 2.568 enfermeiros (+3,1%), ou seja "2,6 médicos por 1.000 habitantes e 3,8 enfermeiros por 1.000 habitantes".

Nos quatro hospitais de Macau existiam 1.715 camas de internamento.

"Foram atendidos 1.742.000 indivíduos nas consultas externas dos hospitais, menos 150.000 (-7,9%), em relação a 2019, principalmente devido às reduções de 82.000 consultas de medicina interna (-26,4%) e de 65.000 consultas de pediatria/neonatologia (-46,7%)", lê-se na mesma nota.

Macau, um dos territórios com maior densidade populacional do mundo, impôs fortes restrições fronteiriças (só tem fronteira terrestre com a China continental) para conter a propagação da covid-19.

Desde que diagnosticou o primeiro caso de covid-19, no final de Janeiro de 2020, contabilizou até agora 51 casos, não tendo registado nenhuma morte devido à doença.

