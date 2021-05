Madeira já gastou cerca de 20 milhões de euros em testes da covid-19

Até ao momento a Madeira já gastou próximo de 20 milhões de euros em testes de rastreio à covid-19. As contas são do secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Pedro Ramos fez uma espécie de balanço aos testes de diagnóstico do SARS-CoV-2, esta tarde, à margem da apresentação pública da campanha de sensibilização para a prevenção da covid-19.

Na equação entram os 75 mil testes PCR feitos nos laboratórios do continente e dos Açores, com quem a Região contratualizou a realização do rastreio na origem dos passageiros que viajam para a Madeira, mais de 400 mil testes PCR feitos na Madeira, sobretudo no laboratório do SESARAM, e os quase 60 mil testes rápidos de antigénio. Nisto, a Região já gastou próximo de 20 milhões de euros.

Mas este dinheiro é considerado bem empregue pelo secretário regional com a tutela da Saúde. "Vale a pena", dizia Pedro Ramos, aos jornalistas. “Vale a pena porque se nós fizermos as contas e fizermos aquela extrapolação linear, que não deve ser feita, mas é aquela que nós fazemos, e que por exemplo o Porto Moniz se tiver dois casos fica logo em risco muito elevado, nós também se fizermos uma extrapolação em termos de população e de rácio populacional, nós em vez de termos 71 mortes já devíamos ter 400 mortes e em vez de termos 9 mil casos já devíamos ter mais de 20 mil casos. Não temos é sinal que a população tem dado uma ajuda, uma grande ajuda, no controlo da disseminação desta doença”, exemplificou.