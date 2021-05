Gare Marítima da Pontinha acolhe seminário 'Conferências do Ambiente e Acção Climática'

A Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas promove amanhã, dia 26 de Maio, o seminário 'Conferências do Ambiente e Acção Climática'. O evento decorre na Gare Marítima Internacional do Funchal, pelas 15h00.

A iniciativa, inserida nas comemorações do Dia Internacional do Ambiente, pretende destacar a importância da Acção Climática para reforçar a capacidade de adaptação aos efeitos e riscos das alterações climáticas, a mitigação dos mesmos, com vista a atingir a neutralidade carbónica, bem como o aumento da resiliência do território, das suas populações no combate a perturbações e garantir a salvaguarda da qualidade do Ambiente. Tudo isto através da apresentação de projectos, medidas e instrumentos desenvolvidos na Região Autónoma da Madeira.

Poderá acompanhar o evento em directo através do site do DIÁRIO.

Programação do seminário 'Conferências do Ambiente e Acção Climática'

15 horas - Sessão de abertura – Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada;

15h15 - Início da sessão de palestras (10 minutos cada), sob a temática do Ambiente e Acção Climática, com os seguintes temas:

Inventário Regional de Emissões por Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos – Henrique Rodrigues (DRAAC);

Transição energética na RAM: a importância estratégica da Ampliação do Aproveitamento Hidroeléctrico da Calheta – Pedro Ferreira (EEM);

Incentivo à Mobilidade Eléctrica: o Programa PRIME-RAM – Dra. Isabel Catarina Rodrigues (DRET);

Tecnologias de apoio à mobilidade inteligente: Pick Up and Ride – Filipe Oliveira (AREAM);

Instrumentos de gestão florestal (Faixa de gestão de combustíveis e Central de Biomassa) – Nuno Serralha (IFCN);

Projecto LIFE DUNAS – Nádia Coelho (DRAAC).

16h30 - Mesa-redonda - A importância da acção climática para a proteção do Ambiente, a neutralidade carbónica, e a resiliência e segurança das populações. Moderação: Ricardo Oliveira (Director do Diário de Notícias).