Porto do Funchal acolhe Regata da Marinha

Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM), em parceria com a Marinha, organizou este domingo, dia 16 de Maio, a Regata Dia da Marinha/ Campeonato Regional de Regatas em Linha em K1, que envolveu 94 canoístas, oriundos da ADN da Ponta do Sol, da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Força 5 Madeira, do Clube Naval da Calheta, e do Clube Naval do Funchal.

Esta competição de regatas em linha é destinada às categorias K1 Iniciados, Infantis, Cadetes, Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos e Femininos, numa distância de 500 metros, e está integrada no Calendário Regional de Competição, que é simultaneamente prova de apuramento nacional.

Os canoístas apurados irão, assim, representar a região no Campeonato Nacional de Velocidade, a ter lugar nos dias 17 e 18 de Julho (Seniores, Juniores, Veteranos), 24 e 25 de julho (Cadetes, Infantis e Iniciados) no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

Para hoje estava prevista a realização de 31 regatas.

Em nota dirigida à imprensa, a ARCM ressalva que a competição é realizada "sob rigorosas medidas de segurança, cumprindo todas as determinações do IASaúde e do Governo Regional".