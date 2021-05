"É uma derrota pesada, que nos deixa tristes"

No final do encontro que ditou a derrota do Benfica na final da Taça de Portugal, diante o Benfica, Jorge Jesus culpou o árbitro pela expulsão de Helton Leite.

"O Helton não toca no Abel, fez-se à expulsão. No basquetebol era uma falta ofensiva. A bola ia a sair para fora e claro que foi determinante. A acabar a primeira parte o Weigl teve uma grande oportunidade. A perder por 1-0 e com menos um jogador, o jogo ficou mais complicado, mas os jogadores acreditaram e podiam dar a volta mesmo com menos um. Quando fomos à procura, no risco, acabámos por sofrer", disse.

