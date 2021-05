Leonor e Guilherme Vieira vencem festival internacional

Os irmãos Leonor e Guilherme Vieira, alunos do Conservatório Escola das Artes da Madeira, surgem mais uma vez em destaque pela performance em mais um festival internacional, desta feita no famoso festival 'Spring Triumph' realizado na Rússia, tendo arrecadado os três primeiros lugares na categoria vocal como solistas e em dueto.

Como solistas, Leonor Vieira interpretou o tema 'Talking To The Moon' de Bruno Mars e Guilherme Vieira optou por cantar 'When I Was Your Man', também de Bruno Mars. Em dueto, os irmãos conquistaram o júri com o tema 'Someone You Loved' de Lewis Capaldi.

Leonor Vieira ganhou também o 2.º prémio na nomeação Arte Digital-Foto de Arte cujo título 'Música no Ar' mereceu ainda destaque. A gala decorreu no presente mês de Maio e contou com a presença de artistas de vários países e idades.

A oportunidade de participar neste festival surgiu após Guilherme e Leonor Vieira terem ganho outro festival na Rússia.

Os irmãos receberam vários convites para participarem em mais festivais internacionais noutros países.