Há 40 anos Pinto Balsemão prometia esforço para tornar “mais rica” a autonomia da Madeira

Há 40 anos, a manchete ia para o depoimento do primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão ao DIÁRIO, em que falava de fazer um esforço para tornar mais rica a já profícua experiência autonómica da Madeira.

O primeiro-ministro estava de visita à região para “debater diversos problemas relacionados com o processo autonómico da região, com o objectivo de os tentar ultrapassar o mais rapidamente possível.” Já há 40 anos se discutiam as tarifas aéreas entre o Continente e o Funchal e Porto Santo.

O DIÁRIO dava também destaque ao assalto à sede catalã do Banco Central de Espanha, por um grupo de extrema direita, que capturou 200 pessoas como reféns. O grupo exigia a libertação de quatro oficiais superiores do exército, presos após a tentativa de golpe de estado.

Na capa figurava, ainda, a homenagem a Ramalho Eanes, pelo presidente do executivo açoriano, Mota Amaral, e a “determinação dos EUA e da RFA na resposta ao ‘expansionismo soviético’”.

Para saber mais sobre as notícias de há 40 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 24 de Maio de 1981, através do portal da DRABM, neste link.