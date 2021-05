Cafôfo elogia obra que era reclamada há mais de 40 anos em São Roque

Começou hoje o roteiro 'Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados', iniciativa que ao longo de 10 semanas irá percorrer os diferentes concelhos da Madeira e abordar 10 temáticas de importância estratégica para o desenvolvimento da Região, visando mobilizar o partido e a sociedade para as próximas eleições autárquicas.

Esta tarde, os socialistas, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitaram as obras de alargamento da vereda do Calhau, em São Roque. A intervenção, que está a ser levada a efeito pela autarquia, vem sendo solicitada há cerca de 40 anos pelos residentes, sendo que, só com a governação socialista, os trabalhos avançaram.

Na ocasião, o presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, explicou que o grande objectivo deste roteiro é a preparação do acto eleitoral, “mobilizando a sociedade e demonstrando que o projecto autárquico do PS é diferente e faz a diferença”. Com o tema da Coesão Territorial e da Igualdade a dar o mote para o projecto, o líder socialista destacou que uma das funções de uma autarquia é precisamente promover a redução das assimetrias territoriais e sociais.

Tal como referiu, o alargamento desta vereda era uma ambição dos moradores já de há muito, estando a edilidade a criar uma acessibilidade para viaturas, trazendo também mais segurança e qualidade de vida à população. Trata-se de mais um passo da autarquia nesta “tentativa de transformar a cidade do Funchal numa cidade onde as pessoas possam viver melhor”.

“Numa autarquia que é governada pelo PS, as pessoas vivem melhor”, vincou ainda Paulo Cafôfo, acrescentando que este roteiro de proximidade é também uma forma de “mostrar a marca do PS no poder local”.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, que é candidato às próximas eleições autárquicas, deu conta que esta obra representa um investimento na ordem dos 346 mil euros, vindo colmatar uma necessidade de acessibilidade na referida zona, na freguesia de São Roque. O novo acesso, adiantou Miguel Silva Gouveia, ver servir cerca de 20 moradias e permitir um acesso redundante à estrada Comandante Camacho de Freitas a partir da estrada João Abel de Freitas.

O autarca fez também questão de evidenciar o facto de, quando a Câmara dá início a uma obra, todas as parcelas de terreno já estarem na sua posse, não entrando por isso em terrenos onde não esteja autorizada para tal. Uma prática que, salientou, é diferente da “forma de se fazer obras antes de 2014”. Prova disso é que a autarquia ainda está a pagar “alguns atropelos” da altura da vereação social-democrata, alguns com 25 anos, como foi o caso dos terrenos onde foi construída a junta de freguesia de São Roque.