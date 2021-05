Há 65 anos a Madeira já apostava na promoção do turismo

Na edição do DIÁRIO de há 65 anos havia notícias para todos os gostos e, ao contrário do que era habitual, uma primeira página cheia de fotografias. Esta situação pode ser explicada pelo facto do dia 13 de Maio de 1956 ter sido um domingo e, por isso, o DIÁRIO oferecer aos leitores aquilo que chamava de "edição de domingo".

É na terceira página da edição que surgem as notícias mais importantes relacionadas com a Madeira, nomeadamente uma sobre "propaganda turística" da ilha. Há 65 anos, o DIÁRIO noticiava que estavam já concluídos três dos quatro filmes promocionais encomendados pela então Delegação de Turismo da ilha.

"Notícia recebida do operador e realizador cinematográfico alemão, Bernard Rezdelzki, que se encontra actualmente no Japão em missão profissional, informam que já se encontram concluídos três dos quatro filmes encomendados pela Delegação de Turismo da Madeira, sobre os aspectos panorâmicos da ilha", escrevia-se então. Foi José Rafael Basto Machado, então presidente da Delegação do Turismo, a confiar esta missão ao realizador alemão.

"Dois deles - 'Cidade do Oceano' e 'Fisionomia de uma ilha' - receberam a honrosa classificação, por parte do Governo Federal da Alemanha, de "valor artístico', o que vem confirmar a competência técnica do seu operador-realizador", acrescentava a notícia. "Os dois documentários em referência, já titulados, começam dentro em breve a ser exibidos em todos os cinemas alemães, para o que foram feitas 80 cópias, e serão igualmente apreciados em todo o mundo por intermédio da televisão".

Além desta notícia, o DIÁRIO noticiava ainda o lançamento à agua da embarcação de pesca desportiva da Delegação de Turismo da Madeira, a Altair, numa iniciativa integrada no aniversário da Revolução Nacional, assim como a festa de homenagem ao deputado Alberto Araújo e também, à data, director do DIÁRIO, que tinha decorrido no Ateneu Comercial do Funchal.

Na primeira página destacavam-se notícias internacionais como o debate do plano Eisenhower para auxílio aos países estrangeiros, a presença da actriz Ava Gardner em Roma ou a viagem de lua de mel dos príncipes do Mónaco, Rainier e Grace Kelly.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 13 de Maio de 1956 e veja o que foi notícia na data