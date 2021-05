Entre 2013 e 2020, o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) injectou 170 milhões de euros em associações particulares de solidariedade social (IPSS). Ao longo desses 8 anos, o valor dos apoios aumentou 27 por cento. Este tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra um episódio triste na história do Clube Desportivo Nacional. O emblema madeirense viu ontem confirmada a sua descida à Liga de Honra do futebol. É a terceira descida do Nacional sob a gestão de Rui Alves, após a derrota de ontem com o Famalicão (3-0). Já Marítimo, com a manutenção na I Liga assegurada, fez o seu último jogo em casa. Foi um empate sem golos frente ao Guimarães.

Nesta edição revelamos também o caso de um encontro sexual em Machico que se transformou em sequestro. Um homem de 27 anos caiu em cilada montada por três indivíduos. Os suspeitos estão presos e vão a julgamento no próximo mês.

Outra notícia dá conta que o coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública, Maurício Melim, nega o registo de uma nova vaga de Covid-19 na Madeira. O médico afirma ainda que a chegada de mais turistas requer “atenção” e renova os apelos à população. Isto quando se sabe que 25% das novas infecções afectam jovens com menos de 20 anos.

Por fim, o DIÁRIO revela que Pedro Calaça é o único candidato à liderança da JS.