Apenas 8 infectados neste domingo na Madeira, o valor mais baixo em meio ano

Depois da subida significativa de novos casos de Covid no dia de ontem, hoje regista-se uma grande descida. O arquipélago da Madeira conta hoje com mais 8 novos casos de infecção pelo coronavírus, pelo que passa a totalizar 9.254 casos confirmados de Covid-19. Trata-se de 2 casos importados (um de Lisboa e outro da Bélgica) e 6 casos de transmissão local. Desde 1 de Dezembro que não se registava um número tão baixo de novos casos.

O boletim diário da Direcção Regional da Saúde revela ainda que 6 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas. Deste modo, o número de casos activos passa a ser de 252.

O número de óbitos associados à Covid continua a ser de 71.

Dos 252 casos activos, 19 são casos importados e 233 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos activos, 5 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (4 pessoas em Unidades Polivalentes e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 17 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 233 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso. Relativamente à vigilância activa de contactos de casos positivos, 751 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.