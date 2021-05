Listas de espera na saúde nunca foram tão longas

Bom dia!

As listas de espera no Serviço Regional de Saúde nunca foram tão longas. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste domingo explica que em Dezembro de 2020 estavam por realizar perto de 118 mil actos no SESARAM, entre cirurgias, consultas, exames de imagiologia e meios complementares de diagnóstico e terapia, um crescimento de 9% face ao ano anterior. Assunto para ler nas páginas 6 e 7 do seu matutino.

Outros temas em destaque

Mais de meio milhão para recuperar azulejos nas igrejas

Governo Regional já pediu a colaboração do Museu Nacional neste processo de conservação do património histórico do Funchal.

Beatriz Abrunhosa faz da calçada um palco

A jovem natural da Ponta do Sol dá música nas ruas do Funchal, enquanto termina a licenciatura em Gestão Hoteleira. Ao DIÁRIO, fala de projectos e sonhos.

Porto Santo lidera desemprego de curta duração

Cerca de 500 estão sem trabalho, dos quais mais de metade há mais de um ano. Governo reforça resposta social, em parceria com a Casa do Voluntário.

Bruna Gouveia é candidata do PSD em Santa Cruz

Enfermeira é escolha pessoal do candidato social-democrata, Brício Araújo.

Bom domingo!