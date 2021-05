Ministro anuncia duas ajudas para a Madeira recuperar do “impacto devastador” da pandemia

O ministro de Estado da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, revelou, esta tarde, no encerramento da sessão comemorativa do Dia do Empresário Madeirense, que a actividade do banco de fomento deverá ser alargada ao nosso arquipélago, tal como o mecanismo de capitalização das empresas previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Foram dois ‘presentes’ que o governante anunciou na mensagem vídeo enviada ao evento organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e que decorreu no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Siza Vieira reconheceu o “brutal impacto que a pandemia de Covid-19 teve em todas as actividades económicas” mas disse ter consciência de que “numa região como a Madeira, tão dependente da actividade turística, o impacto da pandemia foi absolutamente devastador”. Em seu entender, o país está “agora numa fase diferente, em que o progresso das campanhas de vacinação em Portugal e nos outros países nos permite já pensar que será possível normalizar a situação social e económica nos próximos tempos”, que se traduz no regresso dos turistas. Nesta fase, “as empresas de todo o país e também da Região vão precisar de alguma ajuda para lhes digerirem o impacto daquilo que foi este ano de grande degradação de receitas e provavelmente também dos capitais próprios, mas também para podermos continuar a investir no nosso futuro, na qualificação da nossa oferta, na orientação dos nossos produtos e serviços para os mercados externos, na promoção internacional e naquilo que são investimentos dirigidos à digitalização das nossas empresas ou à sustentabilidade das suas operações (eficiência energética, descarbonização, energias renováveis)”.

Nesse sentido, o ministro sublinhou que o Governo Regional pode contar com o apoio do Governo da República em dois domínios. Desde logo, os dois executivos têm “estado em contacto” no sentido de “alargar a actividade do banco português de fomento a todo o território nacional, incluindo a Região Autónoma da Madeira e com isso, a partir do balanço do banco, servir também operações dirigidas às empresas madeirenses”. Em segundo lugar, no âmbito do PRR foi reservada uma verba para a capitalização de empresas, que deve chegar às ilhas: “Na visão do Governo da República este volante de capitalização deve estar dirigido às empresas de todo o país”.

A concluir, Pedro Siza Vieira dirigiu uma mensagem à ACIF: “Os empresários madeirenses demonstraram uma grande capacidade de resiliência durante este ano difícil e também na forma como foram capazes de construir nas últimas décadas uma economia regional que tem vindo a ser mais diversas e que tem vindo a consolidar-se como destino turístico de excelência. É um caminho que queremos continuar a percorrer juntos e para o qual o Governo da República e o ministro da Economia estão mobilizados”.