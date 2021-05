Carta manuscrita com equação de Einstein da teoria da relatividade leiloada por 1 milhão de euros

A carta manuscrita de Albert Einstein com a equação da teoria da relatividade (E = mc2) foi leiloada nos Estados Unidos por cerca de um milhão de euros, quase três vezes mais do que o esperado.

De acordo com documentalistas do Projeto Einstein Papers, do Instituto de Tecnologia da Califórnia e da Universidade Hebraica de Jerusalém, referidos pelos meios de comunicação locais, há apenas três outras notas manuscritas do físico alemão, com a famosa equação.

A carta leiloada por 1,2 milhões de dólares, que pertencia a um colecionador particular, foi adquirida esta semana por um comprador anónimo, no leilão virtual organizado pela RR Auction, em Boston (Massachusetts).

A missiva tem apenas uma página, contém a data 26 de outubro de 1946, está escrita em alemão e é dirigida ao físico polaco-americano Ludwik Silberstein.

A equação - energia (E) igual a massa (m) multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz (c2) - revolucionou o mundo da Física ao mostrar que o tempo não era absoluto e que tanto a massa quanto a energia eram equivalentes.

O vice-presidente executivo da RR Auction, Bobby Livingston, disse, na sexta-feira, em comunicado, que a raridade da carta de Einstein desencadeou "uma guerra de licitações" entre os participantes do leilão.

O leilão decorreu entre 13 de maio e quinta-feira.