Carro capotou nas imediações do Madeira Tecnopolo

Um acidente de viação, na Rua Dr Fernando José Martins D'Almeida Couto, acima do Madeira Tecnopolo, resultou no capotamento lateral de um veículo ligeiro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local, há instantes, com o objectivo de espalhar farelo no local do acidente, a fim de evitar novos sinistros. Não há indicação da existência de feridos.

A PSP está no local a tomar conta da ocorrência e a regular o trânsito.