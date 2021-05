12,1 milhões de euros para 76 candidaturas ao PRODERAM aprovadas

Foram aprovadas 76 candidaturas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), cujos certificados foram entregues esta tarde pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.

A Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural (SRA) faz notar que "as candidaturas aprovadas totalizam 12.197.964,28 €, contabilizando-se um investimento elegível de 10.198.342,81 euros, com um valor total de apoio de 8.113.593,51 € (6.896.554,48 euros de comparticipação FEADER + 1.217.039,03 euros de apoio do Orçamento do Governo Regional - ORAM), e estão incluídas no do novo ciclo do PRODERAM 2020 (período de transição)"

Os valores em apreço enquadram-se ainda no PRODERAM 2020, uma vez que o período de programação financeira, que teve início em 2014 e devia ter terminado em 2020, foi prorrogado nos anos de 2021 e 2022 (período de transição), até à entrada em vigor do novo período de programação financeira 2023-2027.

Para este ano está prevista uma dotação financeira de 29.191.650,00 euros e de 23.903.148,00 euros em 2022.

“Esta ação demonstra bem o trabalho que temos feito junto dos agricultores para os incentivar a modernizar as suas explorações. E nesse sentido é preciso também enaltecer o trabalho que tem sido desenvolvido pela unidade de gestão do PRODERAM. Estou igualmente muito satisfeito por ver um conjunto de jovens a entrar na agricultura e a aproveitar os fundos comunitários para a primeira instalação”, vincou Humberto Vasconcelos, durante a cerimónia.

Segundo informação da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, as candidaturas aprovadas divisem-se da seguinte forma:

- 44 candidaturas à Submedida 4.1.2. – Apoio a investimentos de grande dimensão em explorações agrícolas com o investimento total de 6.310.410,66 €, totalizando um investimento elegível de 4.815.855,28 €, com um valor total de apoio de 3.339.910,96 € (2.838.924,32 € de comparticipação FEADER + 500.986,64 € de ORAM).

- 12 candidaturas à Submedida 6.1. - Ajuda ao arranque da atividade para os jovens agricultores, com o investimento total de 329.000,00 €, totalizando um investimento elegível de 322.000,00 €, com um valor total de apoio de 322.000,00 € (273.500,00 € de comparticipação FEADER + 48.300,00 € de ORAM).

- 5 candidaturas à Submedida 4.2 – Apoio a investimento na transformação/comercialização e/ou no desenvolvimento de produtos agrícolas com o investimento total de 1.639.094,73 €, totalizando um investimento elegível de 1.505.664,18 €, com um valor total de apoio de 1.075.028,18 € (913.773,95 € de comparticipação FEADER + 161.254,23 € de ORAM).

- 10 candidaturas à Submedida 8.3 – Apoio à prevenção da floresta contra incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos com o investimento total de 1.664.878,70 €, totalizando o investimento elegível de 1.607.681,46 €, com um valor total de apoio de 1.607.681,46 € (1.366.529,24 € de comparticipação FEADER + 241.152,22 € de ORAM).

- 4 candidaturas à Medida 16 – Cooperação, envolvendo uma candidatura à Submedida 16.1 - Apoio à criação e ao funcionamento de grupos operacionais da PEI para a produtividade e a sustentabilidade agrícolas e 3 candidaturas à Submedida 16.2 - Apoio a projetos-piloto + apoio ao desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias, num investimento total de 1.968.232,74 €, totalizando o investimento elegível de 1.947.141,89 €, com um valor total de apoio de 1.768.972,91 € (1.503.626,97 € de comparticipação FEADER + 265.345,94 € de ORAM).