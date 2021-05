O sorteio de hoje do Euromilhões não teve vencedores. No próximo sorteio há um jackpot no valor de 65 milhões de euros.

Para Portugal apenas um 3.º prémio, no valor de 34 mil euros. Dos cinco 2.ºs prémios, com um prémio unitário de 129 mil euros, nenhum coube ao nosso país.