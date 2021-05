Os desempregados recebem média de 492 euros, fazendo da Madeira a terceira região do país com o subsídio mais baixo. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO deste sábado, onde pode, também, ficar a saber que o número de beneficiários do RSI aumenta em Abril e chega quase a 6 mil, além de que duas em três empresas não sobrevivem ao fim de cinco anos.

Mas hoje contamos-lhe que há mais turistas com vontade de gastar. A foto em toda a largura da capa revela que a chegada dos britânicos e o alívio das restrições animam restauração, na estreia do horário alargado e do recolher obrigatório a partir da meia-noite. Os empresários já contratam músicos mas pedem funcionamento até às 2 horas da manhã. A retoma do turismo da Região ganha novo fôlego, com as companhias aéreas a apostarem na Madeira. Sabia que há mais lugares disponíveis em Junho de 2021 do que há dois anos? Leia tudo nas páginas 8 e 9 deste seu matutino.

A isenção de rendas nos bairros só com quebra de rendimentos. O Governo Regional estende medida até ao fim do ano, mas a partir de Julho o apoio apenas vai abranger os mais penalizados pela pandemia.

No desporto, o foco recai nas eleições do Nacional que geram troca de acusações. Rui Alves e Daniel Meneses lideram as duas listas. No rival Marítimo, Carlos Pereira diz-se pronto a ir a votos.

A Residência Universitária é alvo de críticas. Os alunos denunciam a falta de água quente e dão conta de que os corredores não têm luz. E não faltam baratas.

Isto e muito mais para ler no DIÁRIO deste sábado. Pode ainda acompanhar o que se passa na Região, no País e no Mundo através do dnoticias.pt e da TSF Madeira.