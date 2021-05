Madeira incluída no plano de reactivação do sector do turismo

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, existe diálogo entre a Madeira e o Governo da República para que a Região esteja abrangida no plano de reactivação do sector do turismo, que foi ontem aprovado.

Não há um plano específico para a RAM, mas a Região está incluída no plano de reactivação do sector do turismo, já deu sugestões e fará também parte da comissão de acompanhamento desse mesmo plano". Pedro Coelho

Já o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, disse que esta era uma boa notícia para a Região, tendo em conta a importância que é recuperar o sector mais afectado pela pandemia. O autarca disse, no entanto, que tudo deve ser feito de uma "forma transparente".

"Se há esta dotação de 6. 112 mil milhões de euros para reactivar o turismo é natural que a Madeira participe também nessa fonte de financiamento e que os agentes turísticos, os hoteleiros, agências de viagens e as marítimo-turísticas, ou seja, toda a gente que trabalha no sector ligado ao turismo da Região tenha acesso, de uma forma transparente e clara, a este instrumento financeiro". Miguel Silva Gouveia

Declarações proferidas no programa da TSF-Madeira 'Debate da Semana', que é moderado por Leonel de Freitas.

Oiça o programa: