WaterAid e Unicef apoiam com 89 mil euros centro de isolamento no norte de Moçambique

A WaterAid e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) disponibilizaram mais de 6,5 milhões de meticais (89 mil euros) para reabilitação do sistema de água de um centro de isolamento da covid-19 no norte de Moçambique.

De acordo com as organizações, o sistema foi construído num centro de saúde do distrito de Cuamba, na província de Niassa, que é usado para o isolamento de pacientes com o novo coronavírus.

"Em Niassa, além da reabilitação no centro de isolamento, a WaterAid em parceria com a Unicef adquiriu e distribuiu materiais de higiene, prevenção e controlo de infeções para um centro de saúde de cada um dos 16 distritos da província", disse Adam Garley, diretor da WaterAid em Moçambique.

Além da reabilitação do sistema de abastecimento de água, a agência das Nações Unidas e a WaterAid reabilitaram também casas de banho, construíram sistemas de lavagem de mãos e uma incineradora de lixo hospitalar.

"Temos água suficiente para abastecer a unidade hospitalar e possivelmente iremos contribuir também para o abastecimento da comunidade vizinha", disse Maria Manso, médica chefe do distrito de Cuamba.

A província do Niassa tem cumulativamente três óbitos por covid-19, 2.571 casos, dos quais 2.534 são considerados recuperados da doença.

Moçambique tem um total acumulado de 831 mortes, 70.551 casos e, destes, 97% estão recuperados da doença e 19 estão internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.432.711 mortos no mundo, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.