Grupo parlamentar do PSD Madeira promove Jornadas Locais em Machico

O grupo parlamentar do PSD Madeira realiza amanhã e sexta-feira as Jornadas Locais, no concelho de Machico.

Durante dois dias serão realizadas visitas e acções centradas na proximidade e na realidade local.

Amanhã, dia 13 de Maio, às 12 horas realiza-se a visita à Unidade Autónoma de Gelo, na Lota do Caniçal.

Na sexta-feira, dia 14 de maio, às 9h30, decorre a visita ao Hotel Costa Linda, na freguesia do Porto da Cruz.

As Jornadas Locais são mais uma iniciativa do projecto ‘Mais Cidadania, Melhor Parlamento’, que tem por missão ouvir a população, os autarcas e as forças vivas locais, com o objectivo de identificar os temas e as preocupações sentidas nas diferentes freguesias e concelhos da Região, de modo a potenciar as iniciativas parlamentares do PSD.