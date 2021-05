ACAPORAMA promove workshop sobre cuscuz em Junho

A ACAPORAMA - Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira organiza, no próximo dia 3 de Junho, na Escola Agrícola da Madeira, um workshop sobre o cuscuz.

Trata-se de uma iniciativa promovida no âmbito do projecto PCT-MAC SABOREA', que visa "resgatar, reavivar e promover os laços gastronómicos e culturais do Espaço Atlântico Madeira", com o objectivo de "posicionar a Macaronésia como destino turístico gastronómico".

Neste evento, que decorre entre as 9 e as 13 horas será apresentada uma proposta de rota gastronómica sobre o cuscuz, com a colaboração de Sónia Marques, gestora de projecto da APCA.

Haverá ainda oportunidade para os participantes ficarem a par de todo o processo de produção do cuscuz, com a ajuda da produtora Cristina Chá-chá, e, a finalizar a sessão, será realizado um 'show cooking" pelo chef Duarte Martins, com a preparação de um prato confeccionado com cuscuz e outros produtos de produção regional.

Este é o primeiro de uma série de workshops sobre gastronomia regional da Madeira e Porto Santo que a ACAPORAMA irá realizar ao longo da duração do projecto SABOREA.

A participação nestes workshops é aberta ao público em geral, destina-se principalmente aos profissionais da hotelaria e restauração, "pois o propósito dos workshops é divulgar o potencial dos alimentos de produção local que serão base de conteúdo de cada workshop e ainda promover a respectiva introdução nas ementas dos restaurantes da Região", explica a organização em nota de imprensa.