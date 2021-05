Santa Cruz formalizou hoje protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa

A Câmara Municipal de Santa Cruz formalizou, esta manhã, o protocolo de cooperação com a Cruz Vermelha Portuguesa.

O autarca Filipe Sousa e o presidente da Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, Manuel Rui Nunes assinaram o acordo, que visa implementar um serviço de transporte de doentes não urgentes residentes no concelho.

Na cerimónia, Manuel Rui Nunes frisou a importância da autarquia disponibilizar este serviço aos Santa-Cruzenses , na medida em que "deve ser garantido o conforto e o apoio" às pessoas já fragilizadas pela doença, apoio esse que "a excelência da Cruz Vermelha sempre imprime ao trabalho que desenvolve", acrescenta.

Filipe Sousa atesta que o presente protocolo vai de encontro com as funções das autarquias locais, "no sentido da promoção da qualidade de vida dos cidadão, bem como da efectivação dos direitos sociais, entre os quais está a proteção na saúde".

O presidente da Câmara assume que a intervenção da política social de Santa Cruz tem se empenhado nesta área e evidencia que a autarquia tem sido pioneira "no apoio à realização de pequenas cirurgias, no apoio à realização de consultas e exames médicos e também no acesso gratuito ao medicamento, através do cartão ABEM".