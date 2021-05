A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais- Associação Sem Limites, entregou ontem uma cadeira de banho a um utente beneficiário com necessidades especiais

A cerimónia de entrega contou com a presença do presidente da associação, Filipe Rebelo, que aproveitou o momento para destacar a importância da campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença' a qual possibilitou a doação do material ortopédico, através dos fundos angariados.

O material foi doada a uma utente, Nádia Gonçalves, que solicitou o apoio da associação por estar prestar a ser submetida a uma operação que condicionará a sua mobilidade.

A Associação de Pessoas com Necessidades Especiais procedeu à entrega da cadeira de banho por considerar essencial para a promoção de bem-estar e qualidade de vida da mesma