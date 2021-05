Luís Filipe Simões eleito presidente da direcção do Sindicato dos Jornalistas

Luís Filipe Simões, do jornal A Bola, é o novo presidente da direcção do Sindicato dos Jornalistas, depois de a Lista B ter vencido as eleições que decorreram esta quarta-feira para os órgãos sociais da estrutura.

Em comunicado, a entidade referiu que a "Lista B venceu as eleições para todos os órgãos nacionais do Sindicato dos Jornalistas" e que, assim, "Luís Filipe Simões é o presidente da direcção eleito para o triénio 2021/2023".

Sofia Branco, da Lusa, que foi até agora presidente da direcção, passou para o Conselho Deontológico, na mesma lista.

Segundo o mesmo comunicado, a lista "obteve 427 votos para a Direcção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, contra 247 da Lista A".

"Para o Conselho Deontológico, a Lista B obteve 422 votos contra 253 da Lista A", adiantou o sindicato.

A estrutura explicou ainda que, "tendo em conta que a composição deste órgão é apurada pelo método de Hondt, a Lista B elegeu três membros, um deles o presidente, e a Lista A dois".

Por outro lado, "para o Conselho Geral, a Lista B obteve 419 votos contra 253 da Lista A", sendo que, "pelo mesmo método, este órgão vai integrar 13 membros da Lista B e oito da Lista A".

Paralelamente, "a Direcção Regional da Madeira que apresentou lista única foi eleita com 41 votos e a Direcção Regional dos Açores, também com lista única, foi eleita por nove votos".