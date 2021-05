Albuquerque refuta críticas socialistas sobre Estatuto do Gestor Público

Miguel Albuquerque entende que a alteração ao estatuto do gestor público, apresentada recentemente no Parlamento pelo vice-presidente do Governo, pretende o contrário daquilo que denunciam os socialistas. "Isso é tudo aquela política ressabiada. Aliás, isso é o caminho que vai levar este partido socialista à irrelevância regional", referiu, adiantando que apresentaram "a lei exactamente para estabelecer limites na remuneração dos gestores públicos e o limite é que não recebam mais que o presidente do Governo".

Ainda assim, como cidadão, "não tenho inveja que alguém receba mais do que eu".

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário de Economia, Rui Barreto, visitaram esta manhã o Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade, no Funchal. Ocasião aproveitada para sublinhar a importância dos apoios do IDE para o tecido económico e empresarial da Região.