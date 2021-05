Algumas vias de acesso a cursos da UMa

Durante grande parte do ano, a UMa abre concursos para acesso aos seus cursos, disponíveis em www.uma.pt.

As candidaturas aos doutoramentos em Ciências Biológicas; Eng. Eletrotécnica; Eng. Informática; Física; Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico Institucional; Literaturas e Culturas Insulares; e em Química manter-se-ão abertas até 31 de outubro e, no caso do doutoramento em Currículo e Inovação Pedagógica, até 31 de agosto. Tal como nos restantes ciclos de estudos, nestes cursos, é possível a inscrição em regime parcial.

A “fase de maio-julho”, para submissão de candidaturas aos mestrados, iniciou a 17 de maio e prolonga-se até 14 de julho. São 17 os mestrados da UMa que disponibilizam vagas nesta fase: Atividade Física e Desporto; Biologia Aplicada; Bioquímica Aplicada; Ciências da Educação-Administração Educacional; Design de Media Interativos; Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico; Engenharia Civil; Engenharia Eletrotécnica-Telecomunicações; Engenharia Informática; Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário; Ensino da Matemática no 3º ciclo do Ensino Básico e no Secundário; Estudos Regionais e Locais; Gestão Cultural; Linguística: Sociedade e Culturas; Literatura, Cultura e Diversidade; Nanoquímica e Nanomateriais; Psicologia da Educação.

A Pós-Graduação em Gestão Empresarial para Licenciados noutras Áreas, em parceria com o ISCTE, encontra-se também no período de receção de candidaturas até 4 de julho.

A inscrição nas Provas dos Maiores de 23 anos como via de acesso a 20 Licenciaturas e a 14 Cursos Técnicos Superiores Profissionais, é possível até 31 de maio. Em https://www.uma.pt/noticias/maiores-de-23-anos-2021-2022 encontram-se instruções de como aceder gratuitamente à 2ª sessão pública, online, de esclarecimento sobre estas provas, a decorrer às 19h do dia de hoje, 5ª feira.

A UMa disponibilizará também vagas em 10 das suas licenciaturas, no concurso especial para titulares de dupla certificação de ensino secundário, pela via dos cursos profissionais e artísticos especializados. A inscrição na correspondente prova de conhecimentos e competências é possível entre 31 de maio e 23 de junho. Informações sobre os cursos, as provas e sobre todo o processo estão disponíveis na página eletrónica da UMa, em “Admissões”. A UMa tem agendada uma sessão pública de esclarecimento, online, no dia 27 de maio, às 18h, acessível através de link, em https://www.uma.pt/admissao/vias-profissionalizantes/concurso.

O Gabinete de Apoio ao Estudante e os Serviços de Ação Social da UMa, pelo endereços [email protected] e [email protected], respetivamente, estão disponíveis para mais esclarecimentos sobre os cursos e os apoios sociais. Estes serviços têm também atendimento presencial e por telefone, com horários disponíveis nas plataformas eletrónicas.