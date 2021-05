Muita resistência no trânsito nesta sexta-feira

Bom dia.

O trânsito nesta manhã de sexta-feira, 14 de Maio, apresenta-se com muita resistência a esta hora, pouco passa das 8 horas, nomeadamente nalgumas das entradas e saídas da via rápida.

Neste momento, a zona do Mercado Abastecedor, ao Km 13, aparenta muitas dificuldades para quem quer chegar ao Funchal, conforme se pode ver no mapa e na foto na subida de Santa Rita. Naquele que poderá ser indicador de um acidente. A fila de trânsito já se estende ao nó das Quebradas.

Foto Via Litoral

Foto Via Litoral

Pelo que é possível perceber, os problemas começam na zona do Pinheiro Grande, no sentido Machico-Ribeira Brava, já com vista para o Funchal. Há sinais de ter caído algum chuvisco, pelo que algum cuidado nunca é demasiado.

Foto Via Litoral

Segue-se a zona do nó da Boa Nova até ao nó Pestana Júnior, já com bastante circulação no mesmo sentido, mas também no sentido contrário (Ribeira Brava-Machico).

Foto Via Litoral

Depois o mesmo se passa em toda a extensão da via, nomeadamente desde o nó de Santo António de quem vem de Santa Cruz até ao nó de Câmara de Lobos de quem segue no sentido contrário.

Imagem da situação ocorrida ontem ao final da tarde. Foto DR

Já completamente resolvidas as dificuldades causadas ao tráfego na tarde de ontem, na hora de ponta, mais precisamente no sentido Funchal-Câmara de Lobos, desde a saída de Santa Rita até pouco antes da Ponte do Vigário. Em causa estiveram as obras de repavimentação da faixa esquerda na extensão de 1 Km.

De notar ainda a grande afluência de trânsito nos 'pontos negros' de acesso ao centro do Funchal.