Carlos Teles em busca do 3.º mandato na autarquia da Calheta

O social-democrata Carlos Teles diz que se recandidata para um terceiro mandato no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira, para "consolidar o trabalho" feito nos últimos oito anos e tendo noção do que "ainda falta fazer".

"Aceitei este desafio porque acima de tudo conheço bem o meu concelho, tenho já alguma experiência adquirida no quotidiano do meu município. Sei melhor do que ninguém aquilo que já foi feito e o que falta fazer", declarou o candidato à agência Lusa, a propósito das eleições autárquicas deste ano, que deverão decorrer em Setembro ou Outubro.

Bancário de profissão, com 53 anos, Carlos Teles conta nestas autárquicas com o apoio do PSD, para renovar a primazia que o partido sempre deteve no "maior concelho em extensão territorial da Madeira".

O cabeça de lista social-democrata frisou que "ainda há desafios e objetivos para atingir", considerando que o seu trabalho "ainda não está concluído".

Por isso, considerou ter "todas as condições, juntamente com a equipa, para continuar o desenvolvimento que a Calheta tem sentido nos últimos anos".

Na sua opinião, "a Calheta está no caminho certo e é assim que deve continuar".

Carlos Teles defendeu ser preciso "consolidar aquilo que foi feito até em termos de infraestruturas", mencionando o caso da "via expresso que está a chegar à Ponta do Pargo", a nossa freguesia mais a oeste do concelho.

Outro compromisso a concretizar é a construção do centro de saúde na freguesia do Arco da Calheta, enunciou.

Ao nível das freguesias, apontou que "há ainda a fazer um trabalho de consolidação, de embelezamento, de obras no plano urbano que podem ainda mais criar pontos de atratividade" nos centros destas localidades.

Também realçou que a Calheta é um concelho "muito procurado" ao nível dos investimentos e do turismo, dando como exemplo o facto de, neste momento, "estar à beira das 4.000 camas, incluindo o alojamento local e hotéis de excelência".

"Há 30 anos, nem um hotel, nem uma cama tínhamos no concelho e a Calheta tem crescido muito a nível turístico", afirmou.

Contudo, apontou que "há algum trabalho ainda a fazer nesta matéria, principalmente na consolidação do trabalho que foi iniciado nos mandatos anteriores".

Para Carlos Teles, outra aposta é o setor agrícola, que "tem também espaço para crescer e desenvolver, porque hoje a Calheta já tem agricultores que já são exportadores".

A continuação de investimentos em caminhos agrícolas e o setor social são outras das prioridades para o candidato do PSD.

"Confiante numa vitória, porque não podia ser de outra maneira" quando alguém aceita "um desafio desta envergadura", Carlos Teles enfatizou ter "todas as condições para mais uma vez merecer a confiança dos eleitores do concelho da Calheta e ganhar as eleições".

Sublinhando a importância do apoio do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS, na concretização das infraestruturas necessárias naquele município, Carlos Teles sublinha que "mais importante do que questões políticas ou cores partidárias, acima de tudo está o concelho e as suas oito freguesias".

"Portanto, os que acreditarem na minha candidatura sabem que podem contar o meu empenho no dia-a-dia para continuar a servir o meu concelho. Foi assim que encarei o meu trajeto político desde o primeiro dia e é assim que vai ser até o final", declarou

O concelho da Calheta, composto pelas freguesias do Arco da Calheta, Calheta, Estreito da Calheta, Prazeres, Fajã da Ovelha, Ponta do Pargo, Jardim do Mar e Paul do Mar, abrange uma área de 116 quilómetros quadrados (15% da área da ilha da Madeira] e nele habitam 11.521 pessoas (Censos 2011).

O executivo camarário foi sempre governado pelo PSD, composto por cinco vereadores sociais-democratas, um do CDS e outro do PS.

Nas autárquicas de 2017, o PSD venceu com 4.392 votos (65,45%), o CDS obteve 16,06% (1.076 votos), o PS ficou em terceiro lugar com 13,16% (883 votos), seguindo-se o PCP e o PTP, que tiveram o mesmo resultado: 86 votos, o que correspondeu a 1,28%.

No concelho da Calheta estão já oficialmente anunciadas as candidaturas de Sofia Canha (PS) e Gabriel Neto (CDS).