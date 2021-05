Períodos de céu muito nublado para a Madeira

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as previsões, para esta quarta-feira, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, além da possibilidade de chuva fraca nas vertentes norte e terras altas a partir do fim da tarde.

Quanto ao vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte. Pequena subida de temperatura.

No que diz respeito ao estado do mar, a previsão aponta para a costa norte ondas de noroeste com 2 metros e para a costa sul ondas inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 19/20ºC