Museu da Baleia associa-se ao Dia dos Museus

O Museu da Baleia da Madeira – Município de Machico associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus, que se assinala no próximo dia 18 de Maio (terça-feira), este ano sob o tema 'O Futuro dos Museus: recuperar e reimaginar'.

Nesse dia, as entradas para as exposições permanentes serão gratuitas, incentivando o acesso à cultura regional e local.

Às 15 horas, será ministrada, a título gratuito, a acção formativa 'Recuperação de Ecossistemas', pela professora Lucília Sousa, no auditório do Museu, direccionada ao público em geral, mas com inscrição prévia obrigatória e com lotação limitada. A iniciativa é realizada no âmbito das actividades de educação ambiental do programa Bandeira Azul das praias Ribeira do Natal e Banda d’Além.

Pelas 16 horas, terá lugar a abertura da exposição temporária 'Baleão', resultado do projeto criativo 'BaleiArte', que foi desenvolvido em dois anos lectivos (2019/20 2020/21), devido ao contexto pandémico.

A organização deste evento foi associada ao 30º aniversário do Museu e, por essa, razão contemplou 30 Instituições. A cada uma delas foi cedido o suporte sobre o qual foi feita a intervenção artística, promovendo a criatividade e em simultâneo alertando para a problemática do lixo marinho. O projeto foi desenvolvido em parceria com a comunidade educativa regional e envolveu escolas, Centros de Actividades Ocupacionais e, pela primeira vez, foi alargado ao público sénior com a participação de três Centros de Dia.

Já no dia 19 de Maio, realizar-se-á a actividade 'Ajude a Virar a Maré', com a limpeza das praias do Calhau e da Ribeira do Natal, no Caniçal. A iniciativa é realizada no âmbito do projeto META, co-financiado pelo Fundo Azul e das actividades de educação ambiental do programa Bandeira Azul das praias Ribeira do Natal e Banda d’Além.