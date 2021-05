Grupo Sousa apoia projecto do Instituto Superior Técnico

O objetivo dos alunos envolvidos, a maior parte deles do Instituto Superior Técnico (IST), é desenvolver embarcações de competição movidas a energias renováveis, com o intuito de “promover as energias renováveis, a sustentabilidade e a mobilidade eléctrica e, ao mesmo tempo, participar em competições internacionais no Mónaco e na Holanda”, explica Mafalda Abreu, uma das responsáveis pelo projecto.

O Técnico Solar Boat assinou, a 5 de Maio, um protocolo de cooperação com o Grupo Sousa, “determinante para o sucesso da 2.ª edição da Odisseia TSB a realizar na Madeira, assumindo-se este grupo empresarial português como parceiro logístico da operação”, explica em comunicado.

A primeira edição da Odisseia TSB decorreu no Verão passado, com várias travessias desde o Douro até ao Algarve. O evento a realizar-se na Madeira, em Setembro, pretende desafiar o terceiro protótipo de embarcação solar construída pelo TSB, o SR03.

Os dois primeiros protótipos, desenvolvidos em parceria pelos alunos das mais variadas engenharias do IST, foram já desafiados e encontram-se totalmente funcionais. O Técnico Solar Boat está, também, a completar a construção da sua primeira embarcação movida a hidrogénio.