Detidos com droga no Caniçal ficam em liberdade

Os indivíduos que na manhã do último domingo foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no Caniçal, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, vão aguardar julgamento em liberdade.

Os suspeitos, dois homens de 27 e 47 anos naturais do Caniçal e de Angola, foram hoje ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde ficaram indiciados pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

Ficaram obrigados a se apresentar semanalmente na Esquadra da PSP da área da sua residência e proibidos de contactar entre si e com os demais arguidos nestes autos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, as detenções ocorreram num bar localizado na Rua de São Sebastião, tendo a PSP apreendido também droga, dinheiro e viaturas.