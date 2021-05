Já chegou à Madeira a ‘febre’ dos novos certificados digitais NFT

Os novos certificados digitais de autenticidade NFT estão nas bocas do Mundo e são usados, por exemplo, na venda de arte. Na Região já há interessados e investidores no negócio destas autenticações que ficam registadas como únicas, irreplicáveis e com um historial de transacções.

É este o assunto que faz manchete na edição desta sexta-feira, 7 de Maio, último número do vespertino MAIS DIÁRIO, que completa hoje os seus três meses do projecto.

E, por isso, hoje, especialmente, há uma edição de 20 páginas com muitas outras notícias para ler.

“A Madeira está sempre presente em todas as tomadas de decisão”

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar diz que se União Europeia demorou inicialmente a reagir face à pandemia, depois houve de facto “a máxima celeridade possível” nas decisões.

'Renováveis' em alta

Produção de energia renovável na Madeira bateu recorde.

Está quase, quase...

O Marítimo está à procura do ponto decisivo para garantir a manutenção e tem no domingo mais uma 'final'.

MAIS DIÁRIO fecha ciclo dos 3 meses do projecto e agradece a confiança dos leitores

Cumprem-se hoje os 3 meses do vespertino digital MAIS DIÁRIO, e conforme estabelecido desde o início, termina este projecto editorial, composto por 62 edições, que visou também dar início a uma nova etapa de conteúdos pagos ‘on-line’. Agradecemos uma vez mais a confiança depositada, deixando uma certeza: vem aí mais... DIÁRIO. Isto porque, com três meses feitos, cumpre-se o propósito traçado para o projecto MAIS DIÁRIO que hoje chega ao fim no modelo 'e-paper', conceito que em breve migra para uma nova realidade digital.

Não se esqueça, amanhã há nova edição em papel, siga-nos a qualquer hora no www.dnoticias.pt e ouça a TSF-Madeira.

Tenha um resto de excelente dia e fiquem bem com o DIÁRIO.