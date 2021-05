Administração Regional da Madeira tem 20.024 postos de trabalho

No 1.º trimestre de 2021, foram contabilizados 20.024 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira.

De acordo com os dados publicados esta tarde pela Direçcão Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação divulgada pela Direcção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) a 31 de Março último existiam 20.024 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira (ARM), o que significa um aumento de 0,5% em relação ao trimestre anterior (mais 101 postos) e um acréscimo de 2,3% em termos homólogos (mais 459 postos).

A estes postos de trabalho acrescem ainda os do Instituto de Segurança Social da Madeira: um total de 1.304 no final do 1.º trimestre, ou seja menos 0,8% (10 postos) face ao trimestre anterior e menos 1,3% relativamente ao trimestre homólogo (menos 17 postos).

Fonte DREM

"A análise por carreira/grupo mostra que a contratação de trabalhadores para carreiras de assistente operacional (saldo liquido entre entradas e saídas de +225), assistente técnico/administrativo (+100), técnico superior (+58), médico (+36) e de enfermeiro (+20) explica o crescimento homólogo no 1.º trimestre de 2021. Ao invés, a carreira de educadores de infância e docentes do ensino básico e secundário (-101) apresentou uma diminuição homóloga", refere a DREM.

Os dados hoje divulgados revelam ainda que em Janeiro último, "a remuneração base média mensal na ARM foi de 1-532,9€, tendo crescido 1,1% em termos homólogos, enquanto o ganho médio mensal (que corresponde ao agregado das remunerações de base, prémios, subsídios ou suplementos) fixou-se em 1.798,0€, observando-se uma variação homóloga de +2,8%."