Habitação Jovem é compromisso de Nuno Batista

A candidatura da coligação ‘Acredita Porto Santo’ reuniu com a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), Augusta Aguiar, que tem sob a sua tutela a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), EPERAM.

Nuno Batista que encabeça a lista do PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Santo nas próximas Eleições Autárquicas, assume que uma das prioridades da sua candidatura é a habitação jovem.

“A nossa candidatura assume o compromisso perante os Porto-Santenses de, no decurso do mandato, proceder ao lançamento de um loteamento municipal destinado à habitação jovem, através de contrato-programa a celebrar com o Governo Regional”, revela, acrescentando que “este é o exemplo das pontes que queremos criar com todas as instituições e é dentro desta área específica da habitação que queremos ter uma forte implantação e liderar o processo, pois este loteamento para habitação jovem terá condições especiais a protocolar com a banca e será uma importante ferramenta para fixar os jovens na nossa terra”, conclui.

A equipa de Nuno Batista, que entre outros assuntos, tomou conhecimento das medidas programadas para a próxima década no que concerne às políticas de habitação social a implementar no Porto Santo, pelo Governo Regional, entende que, ao liderar o Município e por estar mais próxima da população, “será a autarquia quem assumirá as rédeas do processo de levantamento no terreno de todas as necessidades e posterior indicação de prioridades nesta matéria”.

“Não temos a menor dúvida”, prossegue o candidato, “de que é do esforço conjunto entre a Câmara Municipal e o Governo Regional, que serão encontradas e implementadas as melhores e mais eficientes soluções para que tenhamos uma política pública de habitação condigna, capaz de responder aos anseios do Porto Santo, sendo esta medida, de lançamento de um loteamento municipal, complementar ao programa PRAHABITAR”, observa.

O PRAHABITAR é um programa do IHM, EPERAM em vigor e que tem por objetivo promover o arrendamento e a aquisição de habitação para residência permanente de agregados familiares através de comparticipação financeira às famílias que não disponham dos meios económicos ou financeiros para acederem a uma habitação pelos seus próprios meios, através da compra ou arrendamento de habitação no mercado privado e que cumpram com os requisitos necessários regulamentados que as tornem elegíveis a serem beneficiárias deste programa.