ARM realiza descarga da estação elevatória do Caniçal

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informou que amanhã, dia 11 de Maio, na parte da manhã, irá ocorrer uma descarga da estação elevatória do Caniçal, para proceder à inspecção do emissário terrestre, que conduz as águas residuais tratadas na ETAR para a costa norte da ilha.

A intervenção surge na necessidade de identificar os danos existentes nas caixas de visita do emissário terreste e posteriormente proceder à sua reparação.

A operação visa a “Reformulação do Destino Final de Águas Residuais da ARM – EEAR do Caniçal”, explica a ARM num comunicado enviado à redacção.

Recorde-se que a ARM tem em curso o projecto de remodelação e ampliação dos sistemas de drenagem do município de Machico, que visam a melhoria da gestão e funcionamento das redes de esgotos, garantindo a melhoria da qualidade das águas balneares do referido concelho.